Bursa'da dehşet! Eve giden baba 2 çocuğu ve eşini kanlar içinde buldu

Olay, Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yücel Sokakta bulunan 4 katlı müstakil evin en üst katından silah seslerini duyan komşular durumu Durmuş Polat ve polis ekiplerine bildirdi. Durmuş Polat 2 arkadaşıyla birlikte silah sesleri gelen eve gittiğinde, yatağın üzerinde çocukları olan 5 yaşındaki Murat, 10 yaşındaki Melinay ve eşi Elif Polat'ı(33) tabancayla vurulmuş şekilde kanlar içerisinde buldu.