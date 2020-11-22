Bursa'da cüce çiftin yüzünü Başkan Alinur Aktaş güldürdü! Mutlulukları boylarından büyük

Evin hanımı Özge Karadeniz, yemek yapmak, bulaşık yıkamak, dolapları kullanmak gibi tüm işlerini bir tabure üzerine çıkarak yapmak zorunda kalıyordu. Karadeniz çiftinin bu sorunu basına yansıyınca devreye Bursa Büyükşehir Belediyesi girdi. Başkan Alinur Aktaş'ın talimatıyla 3 gün içinde mutfak dolaplarının boylarına göre yeniden dizayn edilmesiyle Karadeniz çifti büyük mutluluk yaşadı.