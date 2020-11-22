Bursa'da cüce çiftin yüzünü Başkan Alinur Aktaş güldürdü! Mutlulukları boylarından büyük
BURSA'da yaklaşık iki ay önce dünya evine giren cüce çiftin çileye dönen standart mutfak tezgahı sorunu, Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi boylarına göre dizayn edilen yeni mutfak dolaplarına kavuşan cüce çift, kendilerini evlerinde ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti.
Bursa'da yaklaşık iki ay önce dünya evine giren cüce çiftin çileye dönen standart mutfak tezgahı sorunu, Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, mutfağını yenilediği Karadeniz çiftini evlerinde ziyaret etti. Yeni mutfak dolaplarına kavuşan cüce çift, kendilerini evlerinde ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti.
Bursa'nın Demetevler Mahallesi'nde yaşayan 105 santimetre boyundaki Ahmet Karadeniz, yaklaşık 5 yıl önce internet ortamında tanıştığı 120 santimetre boyundaki Özge Karadeniz ile 2 ay önce evlendi. Çiftin boyları yüzünden mutfak dolaplarında sıkıntı yaşaması medyaya yansımıştı.
Evin hanımı Özge Karadeniz, yemek yapmak, bulaşık yıkamak, dolapları kullanmak gibi tüm işlerini bir tabure üzerine çıkarak yapmak zorunda kalıyordu. Karadeniz çiftinin bu sorunu basına yansıyınca devreye Bursa Büyükşehir Belediyesi girdi. Başkan Alinur Aktaş'ın talimatıyla 3 gün içinde mutfak dolaplarının boylarına göre yeniden dizayn edilmesiyle Karadeniz çifti büyük mutluluk yaşadı.
Başkanı evlerinde ağırladılar
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mutfak tezgahı ve dolapları yenilenen Karadeniz çiftini evlerinde ziyaret etti. Özge Karadeniz, kendi boyuna göre tasarlanan yeni mutfak tezgahında demlediği çayı Başkan Aktaş'a ikram ederken, Başkan Aktaş, aşkları boylarından büyük olan genç çifte mutluluklar diledi.