Bursa'da boşuna 'Dolmuş' dememişler kentte endişelendiren görüntüler
BURSA'da kent halkının uyarılara aldırış etmeyişi sürüyor. Vakaların arttığı kentte toplu taşıma araçları, düğün-eğlence mekanlarında sosyal mesafeye uyulmaması ve maske kullanılmaması tedirginlik yaratıyor.
Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte maske takma zorunluluğu getirdi. Sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde de sık sık uyarılarda bulundu. Buna rağmen son bir haftada minibüsler ile düğün ve eğlence mekanlarında çekilen görüntüler, tedirginlik yarattı.
Kentteki bazı minibüslerin kapasitesi üzerinde yolcu taşıdığı görüldü. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüslerden birinin dolu olmasına rağmen yolcu almaya devam etmesi ise 'pes' dedirtti.
Koronavirüs de düğün yapmasın...
Kentte düzenlenen bir düğünde de koronavirüs önlemlerine uyulmadı. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünde davetliler yan yana oynadı. Bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, maske takılmadığı görüldü.
Bursa’nın eğlence mekanlarında da görüntü değişmedi. Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yüzlerce vatandaş sosyal mesafeyi yok sayarken, kafelerdeki doluluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise maskesiz eğlendi.