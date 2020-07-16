Bursa'da boşuna 'Dolmuş' dememişler kentte endişelendiren görüntüler

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte maske takma zorunluluğu getirdi. Sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde de sık sık uyarılarda bulundu. Buna rağmen son bir haftada minibüsler ile düğün ve eğlence mekanlarında çekilen görüntüler, tedirginlik yarattı.