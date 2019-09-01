Bursa'da bisiklet tutkunu gelin ve damat bu kez mutluluğa pedal çevirdi
BURSA'da bisiklet turunda tanıştıktan sonra evlenmeye karar veren 26 yaşındaki Ömür Saygılı ve 28 yaşındaki Kadir Aktürk'ün (28) düğün araçları da konvoyları da bisikletlerden oluşturdu.
İnegöl'de yaşayan Ömür Saygılı ile Kadir Aktürk, amatör olarak katıldıkları bisiklet turunda tanıştı. Bir süre sonra sevgili olan Saygılı ile Aktürk, daha sonra evlenmeye karar verdi. Bisiklet tutkunu çift, düğün konvoyunu, gelin arabasıyla değil, süsledikleri bisiklet ile gerçekleştirdi.
Nikah salonuna giden genç çifte, 50 civarında bisikletli eşlik etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da bisikletiyle katıldığı konvoy, nikah salonunda son buldu. Bisikletli düğün konvoyunu görenler ise şaşkınlarını gizleyemedi.
"Hayal etmiştik gerçek oldu"
Çift olarak uzun süredir bisiklete bindiklerini belirten damat Kadir Aktürk, "İnegöl'de bir farkındalık oluşturmak için böyle bir düğün konvoyu düzenlemek istedik. Yıllardan bu yana bisiklete biniyoruz. Bisiklet sayesinde eşimle tanıştım. Konvoyumuzu araçsız yaptık. Çıkartacağımız gürültüyle insanları rahatsız etmek istemedik. Farklı bir organizasyon oldu, hayal etmiştik gerçek oldu" dedi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise genç çifte mutluluklar diledi.