Bursa'da bisiklet tutkunu gelin ve damat bu kez mutluluğa pedal çevirdi

"Hayal etmiştik gerçek oldu"

Çift olarak uzun süredir bisiklete bindiklerini belirten damat Kadir Aktürk, "İnegöl'de bir farkındalık oluşturmak için böyle bir düğün konvoyu düzenlemek istedik. Yıllardan bu yana bisiklete biniyoruz. Bisiklet sayesinde eşimle tanıştım. Konvoyumuzu araçsız yaptık. Çıkartacağımız gürültüyle insanları rahatsız etmek istemedik. Farklı bir organizasyon oldu, hayal etmiştik gerçek oldu" dedi.