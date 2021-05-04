Bursa'da bagajda çürümüş erkek cesedi! Katil kız arkadaş çıktı vahşeti itiraf etti
BURSA'da kötü koku gelen otomobilin bagajından çürümüş erkek cesedi çıktı. Cesedin 32 yaşındaki Sinan Sönmez'e ait olduğu belirlenirken cinayetin faili kız arkadaş çıktı... O kız arkadaştan vahşet itirafı geldi.
Olay, Bursa’nın Kestel İlçesi Cuma Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri, park halindeki plakasız bir otomobilin bagajından kötü kokular geldiği gerekçesiyle polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, alınan savcılık kararıyla otoparka çekilerek otomobilin bagajını açtı. Bagaja açan ekipler, çürümüş erkek cesedi ile karşılaştı.
Yapılan incelemelerde cesedin Bursa’nın İnegöl ilçesinde 34 gündür haber alınamayan 32 yaşındaki Sinan Sönmez’e ait olduğu belirlendi.
Cesedin bulunduğu otomobilin ile Sinan Sönmez’e ait olduğu ve plakalarının söküldüğü belirlendi. Ceset yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, araç ise emniyete çekildi.