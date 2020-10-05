Bursa'da aylardır kulede yalnız yaşıyor 24 saat boyunca Uludağ'ı gözlüyor
BURSA'da orman işçisi, 1500 rakımlı tepede bulunan kulede aylardır bir başına yaşıyor. Yiyeceği sebzeleri kulede yetiştiren adam Uludağ'ı gözetliyor.
Keles Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 tane gözetleme kulesinden biri olan Delice kulesinde görevli Hasan Kızıl, aylardır burada 24 saat nöbet tutarak, ormanlarda çıkabilecek muhtemel yangınları gözetliyor.
Aylardır tek başına hayat süren Hasan Kızıl, burada 50 bin hektar alanı elinde dürbünle gözetliyor. Gördüğü en küçük dumanı elindeki telsizle amirlerine haber vererek anında yangına müdahale edilmesini sağlıyor.
Tek başına hayat süren bekçi, kendi yiyeceği sebzeleri de görev yaptığı kulede yetiştiriyor. Kızıl, kendi yemeğini kendi yaparak zorlu bir görevi yerine getirirken, işini sevdiğini ve tek sıkıntısının yalnız olduğunu ifade ediyor.
Hasan Kızıl, "10 yıldır burada görev yapmaktayım. 24 saat burada hiç uyumadan nöbet tutuyorum. 24 saatin sonunda diğer görevli arkadaşım görevi devralıyor. 2 kişi dönüşümlü olarak çalışıyoruz." dedi.