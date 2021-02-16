Bursa'da akciğerine kaçtı! Dişçiye implant taktırmak için gitti ucuz kurtuldu
BURSA'da genç bir kadın, gittiği dişçide implant parçasının akciğerine kaçmasıyla hayatının şokunu yaşadı.
Bursa'da kimliğinin açıklanmasını istemeyen kadın hasta, implant tedavisi için diş kliniğine gitti. Ancak tedavi sırasında implant dişin demir parçası, kadının nefes borusundan akciğerine kaçtı. Kadın, özel bir hastaneye başvurdu. Çekilen röntgen sonunda demir parçanın akciğerde olduğu tespit etti.
Parça endoskopi yöntemiyle akciğerden çıkarıldı. Demirin akciğerden çıkarılma anı operasyon kamerasına yansıdı.
"Akciğerin içerisine kaçmış olduğunu gördük"
Hastanın acil servise başvurduğunu belirten Anadolu Hastanesi’nde görevli Gastroenteroloji Uzmanı İrfan Uruç, “Hasta ilk başta başka bir diş kliniğinde dişine implant takılırken, implantın midesine kaçmış olabileceği şüphesiyle bize geldi. Hasta acil servisimize başvurdu. Acil serviste yapılan tetkiklerinde implatın akciğerin içerisine kaçmış olduğunu gördük." dedi.
"Yemek borusuna saplanabiliyor"
Uruç, "Buna yönelik bir işlem yaptık. Akciğerin içerisine girip, implant tek parça olarak çıkardık. Akciğere bir parça kaçtığında genellikle solunum sıkıntısıyla karşılaşıyoruz. Özellikle ucu sivri maddeler yemek borusu, mide ve bağırsağa da saplanabiliyor." diye konuştu.