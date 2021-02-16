Bursa'da akciğerine kaçtı! Dişçiye implant taktırmak için gitti ucuz kurtuldu

"Yemek borusuna saplanabiliyor"

Uruç, "Buna yönelik bir işlem yaptık. Akciğerin içerisine girip, implant tek parça olarak çıkardık. Akciğere bir parça kaçtığında genellikle solunum sıkıntısıyla karşılaşıyoruz. Özellikle ucu sivri maddeler yemek borusu, mide ve bağırsağa da saplanabiliyor." diye konuştu.