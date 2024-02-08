Bursa'da aile katliamı! Annesini, babasını ve kardeşini 7 yaşındaki oğlunun önünde öldürdü
BURSA’da eşinden ayrılıp bunalıma giren adam, ailesiyle tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada cinnet geçiren şahıs, 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde önce annesi ve babasını, ardından da erkek kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.
Bursa’da korkunç cinayet. Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde iddiaya göre karısından ayrıldığı için bunalıma giren A.Y. (30), ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde babası Seyithan Y. ile tartışmaya yaşayan A.Y., bir anda kavgaya tutuştu.
Ev halkıyla kavgaya tutuşan şüpheli, evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Y.’yi, ardından annesi Zozan Y.’yi (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi M.Y’yi de 7 yaşındaki oğlunun yanında av tüfeğiyle vurdu.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı. Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi.