Bursa'da 70 yıllık gelenek davul yerine 'Pilava pilava' diye sahura kaldırılıyorlar

"Asırlardır devam ediyor"

Nüfusu 10 bini geçen Emirsultan Mahallesi’nin Muhtarı Yusuf Ziya Aydinli, "Biz geleneğimiz olan ‘pilava’ diye sahura davet ederek vatandaşlarımızı kaldırıyoruz. Virüs dünya üzerinde etkili olan bir olay, zaten davul çalınmıyor. Ama biz mahalleli olarak ‘pilava, pilava’ geleneğini devam ettiriyoruz. Asırlardır devam ediyor, zaten Türkiye’de bu şekilde bir gelenek yok" dedi.