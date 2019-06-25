Bursa'da 30 yıldır ucuz ekmek satıyordu haksız bulundu
İhlas Haber Ajansı
Bursa’da 400 gram ekmediği 1 liraya sattığı için mahkemelik oldu. Ucuz ekmek sattığı için haksız bulunan fırıncı, davayı üst mahkemeye taşıdı. Fırıncıya sevindirici haber Antalya’daki emsâl karardan geldi.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nin yerel mahkemenin kararını bozacağını düşündüğünü belirten Kazım Balaban, "Benim zararına satış yapmam hayatın olağan akışına ters. 30 yılda 10 milyon lira zarar etmem gerekir" dedi.
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıldır fırıncılık yapan Kazım Balaban'ın uzun süredir 400 gram ekmeği 1 liraya sattığı için başına gelmeyen kalmadı.
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Vatandaşa ucuz ve kaliteli ekmek satan Balaban'ı diğer fırıncılar haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi. Fırına ihtar gönderildi.
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Daha sonra Balaban'a Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava edilerek bir bilirkişi görevlendirildi.
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