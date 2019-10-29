Bursa'da 29 Ekim kutlamalarında bir anda yere yığıldı

Bu sırada şiir okumak için ayakta bekleyen, engelli İsmail Karadağ, bir anda fenalaşarak, yere yığıldı.Karadağ'a, ilk müdahaleyi kaymakamın koruma polisleri yaptı. Karadağ, daha sonra tören alanında bulunan sağlık ekiplerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan İsmail Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.