Bursa küme düştü tepkiler çığ gibi: Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeğini 2’nci Lig’e

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bursa küme düştü tepkiler çığ gibi: Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeğini 2’nci Lig’e

Bursaspor’un küme düşmesi, Bursa yerel medyasında oldukça tepkiyle karşılandı. Gazeteler ilk sayfalarından haberi okuyucularına duyurdu.

Bursa küme düştü tepkiler çığ gibi: Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeğini 2’nci Lig’e - Sayfa 1

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u yenmesine karşın Göztepe’nin aldığı galibiyet sonrası küme düştü. 13 yıl aradan sonra Süper Lig’e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1’inci Lig’de mücadelede edecek yeşil beyazlı ekibin aldığı sonuçlara ise Bursa yerel medyasından tepkiler yükseldi. 

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Bursa küme düştü tepkiler çığ gibi: Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeğini 2’nci Lig’e - Sayfa 2

Bursa Hakimiyet Gazetesi, ilk sayfasının tamamını Bursaspor’a ayırırken “Kara Leke” başlığını kullandı. Olay Gazetesi, ilk sayfadan “Acı Veda” olarak duyurduğu haberin iç sayfasında “İçimiz Kan Ağlıyor” başlığına yer verdi.

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Bursa küme düştü tepkiler çığ gibi: Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeğini 2’nci Lig’e - Sayfa 3

A Gazete, ilk sayfasından manşet olarak kullandığı haberde Başkan Ali Ay’ın projesine atıfta bulunarak “Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeğini 2’nci Lig’e” başlığını kullanırken, Kent Gazetesi de Bursaspor’un şampiyon olduğu 2010 yılına atıfta bulunarak, “2010 Ruhuna Fatiha!” başlığıyla haberi duyurdu. 

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Bursa küme düştü tepkiler çığ gibi: Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeğini 2’nci Lig’e - Sayfa 4

Ayrıca Bursa yerel basınında Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetimi de yoğun şekilde eleştirildi.

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