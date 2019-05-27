Bursa küme düştü tepkiler çığ gibi: Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeğini 2’nci Lig’e

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u yenmesine karşın Göztepe’nin aldığı galibiyet sonrası küme düştü. 13 yıl aradan sonra Süper Lig’e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1’inci Lig’de mücadelede edecek yeşil beyazlı ekibin aldığı sonuçlara ise Bursa yerel medyasından tepkiler yükseldi.