Burdur'da 'Çoban ressam' olarak tanınıyor doğaya mükemmel eserler katıyor
BURDUR'da hem çobanlık yapıp hem de eğitimini sürdüren Büşra Öğüt (22), doğadaki malzemeleri kullanarak inanılmaz sanatsal eserler ortaya çıkarıyor. Harika eserlerinden bir tanesi de Ünlü Ressam Bob Ross'u ağaç yüzeyine çizdiği görseli..İşte o muazzam görseller..
Burdur'un Ağlasun ilçesinde, çocukluğunda ailesiyle birlikte çobanlık yaparken doğada kendi ürettiği boyalarla resim çizmeye başlayan Büşra Öğüt, resimlerinde yanmış odun parçası, çeşitli renklerde taşlar, testi ile kiremit kırığı ve otlardan elde ettiği çeşitli renklerdeki doğal boya ve objeleri kullanıyor.
ilçe merkezinin dışında dağlık bir alanda yaşayan Öğüt ailesinin kızları Büşra Öğüt, çocukluğundan beri keçi ve inek otlatmanın yanı sıra aynı zamanda tarımla uğraşıyor. 'Çoban ressam' olarak bilinen ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 3'üncü sınıfta okuyan Öğüt, koronavirüs nedeniyle eğitimine online devam ederken, aynı zamanda keçi ve inekleri sağmaya devam ediyor.
"Kendimi bildim bileli çiziyorum"
Büşra Öğüt, çocukluğundan beri resim yaptığını belirterek, “Kendimi bildim bileli çiziyorum. Aslında resim yapmaya da doğada başladım. Hayvanları otlatmaya çıkardığımız zaman, hayvanlar otlarken boş vaktimiz olduğundan resim yapıyordum. Aslında hep doğada olduğumuz için resim yapmaya da okula gitmeden önce başladım" dedi.
Öğüt, “Ailem çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyor. Dört kardeşiz ve aramızda iş bölümü yapıyor, her sabah hayvanları otlatma, sağma, diğer bahçe işleri gibi işleri hep birlikte yapıyorduk. Ben de hayvanları otlatmaya çıktığımda bir taraftan da resim yapıyordum. Lise eğitimimi de açık öğretim olarak okudum ve onun da doğada resim yapma yeteneğimi geliştirmemde avantajı oldu. Şu an Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde üçüncü sınıftayım" diye konuştu.