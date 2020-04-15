Burdur'da 'Çoban ressam' olarak tanınıyor doğaya mükemmel eserler katıyor

Öğüt, “Ailem çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyor. Dört kardeşiz ve aramızda iş bölümü yapıyor, her sabah hayvanları otlatma, sağma, diğer bahçe işleri gibi işleri hep birlikte yapıyorduk. Ben de hayvanları otlatmaya çıktığımda bir taraftan da resim yapıyordum. Lise eğitimimi de açık öğretim olarak okudum ve onun da doğada resim yapma yeteneğimi geliştirmemde avantajı oldu. Şu an Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde üçüncü sınıftayım" diye konuştu.