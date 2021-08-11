Burdur, Manavgat, Adana yanıyor! Bakan Pakdemirli tehlikeli diyerek uyardı!

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangını Karaseki köyünün Özkaraseki Mahallesi'ne sıçrayınca evler boşaltıldı. Kızılca, Narağacı, Gökalan ve Kargı köyleri de yangının sıçrama tehlikesine karşı tahliye edildi. Yangına 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazözle karadan müdahale ediliyor. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekildiği kaydedildi.