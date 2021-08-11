Burdur, Manavgat, Adana yanıyor! Bakan Pakdemirli tehlikeli diyerek uyardı!
Tam söndürüldü derken Manavgat'ta tekrar yangın başladı. Isparta Burdur yangını için Bakan Pakdemirli'den tehlikeli uyarısı geldi. Adana'dan da bir yangın haberi daha geldi.
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Bucak'taki yangına müdahale edilirken Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde ormanlık alanda, Kaş'ta ise sazlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Son kötü haber Adana'dan geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına ekipler mücahale ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var'' dedi.
Bucak yanıyor
Bucak'a bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçradı. Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangını Karaseki köyünün Özkaraseki Mahallesi'ne sıçrayınca evler boşaltıldı. Kızılca, Narağacı, Gökalan ve Kargı köyleri de yangının sıçrama tehlikesine karşı tahliye edildi. Yangına 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazözle karadan müdahale ediliyor. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekildiği kaydedildi.