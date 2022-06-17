Burcu Özberk şimdi de Bodrum sahillerini salladı! Önce siyah, sonra pembe bikinisiyle göz doldurdu
Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı "Esra" karakteriyle milyonlarca hayranının kalbine girmeyi başaran güzel oyuncu Burcu Özberk Bodrum'da tatilde görüntülendi. Bali'den yaptığı tatil paylaşımlarıyla çok konuşulan Özberk şimdi de Bodrum sahillerinde doğal güzelliğini konuşturdu. Düzgün fiziğiyle beğenileri toplayan güzel oyuncu yeğeni ile eğlenceli dakikalar geçirdi.
Geçtiğimiz aylarda başrol oynadığı Aşk Mantık İntikam dizisi final yapan güzel oyuncu Burcu Özberk Bali tatilinin ardından soluğu Bodrum sahillerinde aldı. Burcu Özberk'in kusursuz fiziğiyle yaptığı bikini şovu çok konuşulacak.
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Bodrum Gölköy'deki bir plajda görüntülenen Özberk, kısa bir deniz sefasının ardından iskeleye çıktı.
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Düzgün fiziği ve pembe bikinisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
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Çangu yüzerken cep telefonu ile fotoğraflarını çeken oyuncu sonra Can ile denize girdi. Birbirlerine su atıp şakalaştılar.
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