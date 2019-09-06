Burcu Kıratlı sonunda patladı o iddialar çileden çıkardı Sinan Akçıl'la bugün boşanıyor
Sinan Akçıl'dan boşanacak olan Burcu Kıratlı, sonunda patladı. Boşanma partisi iddiası hakkında bakın ne dedi
2018 Yılının Aralık ayında hayatını birleştiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ilişkisinde sona gelindi. Evlilikleri sadece 9 ay süren ünlü çiftin bugün saat 15.00'da evliliklerini sonlandırması bekleniyor.
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Boşanacak olan çiftten Burcu Kıratlı'nın ise bu ayrılığı büyük bir mutlulukla beklediği hatta boşanma partisi verdiği iddia edilince çileden çıktı.
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Burcu Kıratlı'nın Ortaköy'de bir evde boşanma partisi verdiği, bu partiye ünlü isimlerin de katıldığı söylenmişti ki Kıratlı, sosyal medya hesabı Instagram'dan bu iddialara cevap verdi.
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Boşanma partisi verdiği iddia edilen Burcu Kıratlı, bu iddiaya oldukça sinirlenmiş olacak ki tepkisi sert oldu.
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