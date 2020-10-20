Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ın sevgilisi Azerbaycanlı Nez için bakın neler söyledi
Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl'ın Azerbaycanlı sevgilisi Nez'in hamile olduğu iddiasının yankıları sürüyor. Aldatıldığı söylenen Burcu Kıratlı, sessizliğini bozdu.
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, Ocak 2019’da evlenmiş ve şiddetli geçimsizlik iddiasıyla Eylül 2019'da boşanmıştı. Boşanmanın ardından kısa bir süre sonra ikili, hata yaptıklarını söyleyerek yeniden barışmışlardı. Yakın zamanda da yeniden evlenmeleri bekleniyordu ki ihanet iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Sinan Akçıl’ın Azerbaycanlı diyesityen Nez Aliyeva ile aşk yaşadığı, hatta sevgilisinin hamile kaldığı iddia edildi. Dedikodular üzerine Sinan Akçıl “Burcu ile ayrılık sürecinde olmamıza rağmen o benim hâlâ değer verdiğim tek kadındır” açıklamasını yaptı.
İhanet iddiaları hakkında sessiz kalan Burcu Kıratlı, suskunluğunu bozdu. Posta'ya konuşan Kıratlı, ihanete inanmadığını Azerbaycanlı Nez'in psikolojik sorunları olduğunu şu sözlerle anlattı:
''3 gündür bu şizofren kadın ile uğraşıyorum. Bu sabah tam 11 kez beni aradı. Çıkan haberlerle ilgili. Sanki benim arkadaşım bana açıklama yapıyor.''
''Sinan’ın telefonuna yolladığı sesli mesajları var. ‘Ben senin için her şeyi yaparım, Burcu’ya gider neler neler anlatırım’ diyor. Takıntılı. Kadın hırsa kapılmış belli ki. Ama Sinan’ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum.''