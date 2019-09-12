Burcu Kara incir toplarken arıların saldırısına uğradı kaçarken köpek ısırdı

Burcu Kara, başına gelenleri şu sözlerle dile getirdi:

"Talihsiz bir kaza geçirdim. Bugün de biraz kafam dağılsın diye ilk defa evden çıktım. İncir toplarken arıların saldırısına uğradım. Arılardan kaçarken de köpek ısırdı."