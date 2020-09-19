Burcu Kara hayatının şokunu anlattı! 'Adam tam şeytan' deyip tek tek anlattı
40 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Kara hayatının şokunu yaşadığı olayı anlattı.
Anne ve babasıyla birlikte 12 yıl önce İtalya Napoli'ye tatile giden Burcu Kara, alışveriş yaptığı sırada ilginç bir şekilde dolandırıldı. "Resmen bu tatilde hayatımın şokunu yaşadım" diyerek o günlere giden oyuncu, yaşadıklarını anlattı.
2002 yılında ailesiyle birlikte İtalya'nın Napoli şehrine tatile giden oyuncu Burcu Kara, alışveriş yaptığı yaşadığı dolandırıcılık olayını anlattı.
Karar verememiştim: "Tatilin son günü dışarıya çıkıp dolaştık ve alışveriş yaptık. O zamanlar tabletler yeni çıkmıştı. Ben de tablet alacağım ama karar verememiştim. Sonra baktım İtalya'da fiyatlar daha uygun, buradan alayım diye düşündüm."
Tam şeytan: "Gezerken bir mağazaya girdik. Oradaki görevli adam bize ürünü tanıttı. Acayip bir satıcı ama adam tam şeytan! Evirdi çevirdi 'bu şöyle güzel, böyle güzel' diye anlattı."