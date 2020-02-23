Burcu Esmersoy yeni aşkını itiraf etti Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile beraber
Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlamasının ardından yeni aşka yelken açtı. Esmersoy, gönlünü Vakko'nun veliahdı Allan Hakko'ya kaptırdı.
2018 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz ile New York'ta evlenen Burcu Esmersoy, beklediği mutluluğu evlilik hayatında bulamadı. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında ikili, evliliklerine son verdi. Suyabatmaz, kısa bir süre sonra Berrak Tüzünataç ile bir aşk yaşamaya başladı.
Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın hızını yakalayamasa da o da yakın zamanda bir aşka yelken açtı.
Burcu Esmersoy ve Vakko'nun veliahdı Allan Hakko aşkı kulislerde konuşulmaya başladı. Magazin basınına karşı her zaman açık olan Esmersoy, bu yeni aşkı gizlemedi. İddialar sorulunca Esmersoy, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" diyerek aşkı doğruladı.
Allan Hakko, kimdir?
Allan Hakko, magazin basınında şimdiye kadar pek de yer almayan bir isim fakat Burcu Esmersoy ile adı anılınca herkes kim olduğunu merak eder oldu. Jeff-Carole Hakko Çiftinin oğlu olan ve aynı zamanda da Vakko’nun veliahttı olan Allan Hakko 2010 yılında bir evlilik yaptı. Hakko, 2015 yılında Azer Polat ile boşandı.