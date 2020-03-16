Burcu Esmersoy Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile böyle yakalandı!
Geçtiğimiz yıl eşi Berk Suyabatmaz ile evliliklerini sonlandıran güzel sunucu Burcu Esmersoy, Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Bir süre önce Esmersoy iddiaları doğrulamıştı.
2019'un Eylül ayında Berk Suyabatmaz ile boşanan Burcu Esmersoy bir süre yalnız başına yaşıyordu. Esmersoy'dan boşanan Berk Suyabatmaz ise ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak son günlerde Burcu Esmersoy'un Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme düştü.
Vakko'nun veliahdı ile aşk yaşadığı iddialarının ortaya çıkmasından sonra Burcu Esmersoy, iddiaları doğrulamış ve bir süre önce sessizliğini bozmuş, çıkan dedikoduları doğrulatmıştı. Ünlü sunucu ilk kez yeni aşkıyla görüntülendi.
Burcu Esmersoy ve Allan Hakko çifti, önceki akşam Kuruçeşme’de bulunan bir mekanda yemek yedi. Mekan çıkışı yeni sevgilisiyle görüntülenen Burcu Esmersoy, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Esmersoy, 'İyiyiz gördüğünüz gibi. Tanışma aşamasını geçeli epey oldu. Her şey yolunda' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Berk Suyabatmaz ile sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın devam eden ilişkileri hakkında yorumlarda bulunan Esmersoy, artık ikili hakkında konuşmayacağını söyledi.