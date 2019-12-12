Burcu Esmersoy sahte hesap açıp Berk Suyabatmaz'a oyun oynadı mı bir bir anlattı
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'ı sahte sosyal medya hesabıyla kandırdığı iddia edilmişti, açıklama geldi.
Bir sene içerisinde hem evlenip hem de boşanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'a oyun oynadığı iddia edilmişti. İddialara göre, Esmersoy, sahte bir sosyal medya hesabı açarak o dönem eşi olan Suyabatmaz ile flörtlemiş.
Evliliği bitiren de Berk Suyabatmaz'ın Burcu Esmersoy dışında başka bir kadınla mesajlaşarak flörtleştiğini sanarak aldatma hamlesinde bulunacak olması olduğu iddia edilmişti.
Burcu Esmersoy, bu iddialar hakkında açıklama yaptı. Esmersoy, buna benzer bir olay yaşandığı fakat kişinin ne kendisiyle ne de eski eşiyle alakalı olmadığını şu sözlerle açıkladı:
"Berk sayfasında da paylaşmıştı. Onun gibi davranan, onun fotoğrafını kullanarak hesap açan, listesindeki kadınlara onun ağzından yazan biri oldu. Konunun benimle ilgisi yok yani. Böyle bir şey niye yapayım. Biz Berk’le anlaşamadık o yüzden ayrıldık."