Burcu Esmersoy babasının işkencesini itiraf etti: Tuvalette hortum dayağı

Burcu Esmersoy, kendisiyle barışık, mutluluğu çok küçük şeylerde bulabilen fakat şiddet görmüş ve sevgisiz büyütülmüş bir çocukmuş. Daha 5 yaşlarındayken babasının başka bir ailesi olduğu ortaya çıkmış. Bu durumun öğrenilmesiyle birlikte de anne ve babası ayrılmış. Babaannesi ve dedesi ile büyütüldüğünü anlatan Esmersoy, şunları anlattı:



