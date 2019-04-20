Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını anlattı
Milli rallici Burcu Çetinkaya Bucak, 6 yıl önce girdiği tesettürden çıkmasının ardından konuk olduğu Habertürk'te konuştu. Bucak, başörtüsünü neden çıkardığını ve Bucak aşiretinin önde gelen isimlerinden olan eşi Mehmet Fatih Bucak ile açıklamalarda bulundu.
Milli rallici Burcu Çetinkaya Bucak, 6 yıl önce aldığı bir kararla tesettüre girmiş kısa bir süre önce de Instagram hesabı üzerinden saçları açık at binerken bir videosunu yayınlayıp, başörtüsünü çıkardığını takipçileriyle paylaşmıştı. Merak konusu olan Burcu Çetinkaya Bucak, Habertürk televizyonuna konuk oldu. 'Burası Haftasonu' programında Oylum Talu'nun sorularını yanıtladı. İşte Burcu Çetinkaya Bucak'ın açıklamaları:
Hayatım yarışmaya başladığım 2005-2006 yıllarında değişti. İsyankar çocuktum. O süreçte daha sabırlı olmayı öğrendim içki ve sigarayı bıraktım.
Ben Şanlıurfa'ya bekarken taşındım. Eşimle orada tanıştım. Batıyı yaşamış biri olarak doğuda üniversite okumak istedim Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyordum.
Eşim kolejde okumuş, Gazi üniversitesi'nden mezun olmuş. Eşim ailesine ve aşiretine bağlı biri. 40-50 bin kişilik bir ailesi var.