Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını anlattı

Milli rallici Burcu Çetinkaya Bucak, 6 yıl önce aldığı bir kararla tesettüre girmiş kısa bir süre önce de Instagram hesabı üzerinden saçları açık at binerken bir videosunu yayınlayıp, başörtüsünü çıkardığını takipçileriyle paylaşmıştı. Merak konusu olan Burcu Çetinkaya Bucak, Habertürk televizyonuna konuk oldu. 'Burası Haftasonu' programında Oylum Talu'nun sorularını yanıtladı. İşte Burcu Çetinkaya Bucak'ın açıklamaları: