Burcu Biricik 'normalde istemem bu yıl istiyorum' deyip paylaştı takdirlik hareket

İlk olarak Twitter hesabından açıklama yapan Biricik, ''Normalde kimseden istemem ama...'' diyerek şunları yazdı:

''Canlarım dostlarım.. Normalde kimseden d.günü hediyesi istemem. Ama bu yıl istiyorum. Otizmli bir evlada sahip aileleri bir nebze olsun rahatlatabilmek adına küçük büyük fark etmez, bana bir hediye alır mısın?''