Burcu Biricik 'normalde istemem bu yıl istiyorum' deyip paylaştı takdirlik hareket
Netflix'in Fatma'sı Kanal D Camdaki Kızı'n Nalan'ı Burcu Biricik, hem Twitter'dan hem de Instagram'dan isteğini duyurdu. Burcu Biricik'ten takdirlik hamle geldi.
Kanal D ekranlarında yayımlanan Camki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik, son zamanlarda Netflix'te yayımlanan Fatma dizisiyle çok konuşuluyor. Başarılı oyunculuğu hem Türkiye'de hem de yurt dışında ses getiren Burcu Biricik, son hamlesiyle ise takdirleri topladı.
4 Mayıs'ta yeni yaşına basacak olan 32 yaşındaki güzel oyuncu, sevenlerine doğum gününde hediye yerine Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.
İlk olarak Twitter hesabından açıklama yapan Biricik, ''Normalde kimseden istemem ama...'' diyerek şunları yazdı:
''Canlarım dostlarım.. Normalde kimseden d.günü hediyesi istemem. Ama bu yıl istiyorum. Otizmli bir evlada sahip aileleri bir nebze olsun rahatlatabilmek adına küçük büyük fark etmez, bana bir hediye alır mısın?''
Güzel oyuncu, Instagram hesabından ise şu çağrıda bulundu:
"Canlarım, eşim, dostlarım, sevenlerim, sevmeyenlerim... Malum doğum günüm geliyor. Belki içinizden bir hediye almak gelirse diye bunu da şöyle şuraya bırakıyorum.''