Burçlara göre beslenme hangi burç nasıl beslenmeli?

Hangi burç nasıl beslenmeli? Burçlara göre beslenme önerilerinin detaylarını haberimizden okuyarak Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu için sağlıklı ve zararlı beslenme detaylarını öğrenebilirsiniz. Vücudumuzun içine yerleştirmeyi seçtiğimiz şey sağlığımızı büyük ölçüde etkileyebilir. Burcunuza göre, bazı gıdalar sağlığınız için daha yararlı olabilirken, diğerleri ise tam bir zarara dönüşebilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok geniş çeşitlilikte besinden, sizin için doğru yemeği bulmak biraz zor olabilir. Bu zorluklarda size yardımcı olmak ve astrolojiye / burcunuza dayanarak daha sağlıklı yiyecek seçenekleri sunmak için yazımızı okumaya devam edin. İşte Koç burcu nasıl beslenmeli sorusuna yanıt vererek başlayalım.

Koç burcu nasıl beslenmeli? Koç burçlarının genelde kilo alma problemleri yoktur ancak kilo alsalar bile kısa süre içinde aldıkları kiloları verebilirler. Aceleci bir yapıda olan Koç’lar, yemekleri de hızlı yerler bu da onların yeme kültürlerinin bir parçası aynı zamanda. Koç burcu, C vitamini dengesini koruması gereken bir burçtur. C vitamini çabuk absorbe edilen ve vücuttan kolay atılan bir vitamin. Kuşburnu, greyfurt, ananas, portakal, elma ve yeşil sebzeler, potasyum ve fosfat içeren besinleri bu burç mutlaka tüketmelidir. Koç burcunun uzak durması gereken gıdalar ise ağır ve yağlı olanlardır.