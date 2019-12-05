Burçlara göre beslenme hangi burç nasıl beslenmeli?
Burçlara göre beslenme önerilerini sizler için derledik. Hangi burç nasıl beslenmeli sorusuna yanıt arayan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu beslenme önerileri ve tüm burçların sağlıklı beslenme yöntemlerinin detayları haberimizde.
Hangi burç nasıl beslenmeli? Burçlara göre beslenme önerilerinin detaylarını haberimizden okuyarak Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu için sağlıklı ve zararlı beslenme detaylarını öğrenebilirsiniz. Vücudumuzun içine yerleştirmeyi seçtiğimiz şey sağlığımızı büyük ölçüde etkileyebilir. Burcunuza göre, bazı gıdalar sağlığınız için daha yararlı olabilirken, diğerleri ise tam bir zarara dönüşebilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok geniş çeşitlilikte besinden, sizin için doğru yemeği bulmak biraz zor olabilir. Bu zorluklarda size yardımcı olmak ve astrolojiye / burcunuza dayanarak daha sağlıklı yiyecek seçenekleri sunmak için yazımızı okumaya devam edin. İşte Koç burcu nasıl beslenmeli sorusuna yanıt vererek başlayalım.
Koç burcu nasıl beslenmeli? Koç burçlarının genelde kilo alma problemleri yoktur ancak kilo alsalar bile kısa süre içinde aldıkları kiloları verebilirler. Aceleci bir yapıda olan Koç’lar, yemekleri de hızlı yerler bu da onların yeme kültürlerinin bir parçası aynı zamanda. Koç burcu, C vitamini dengesini koruması gereken bir burçtur. C vitamini çabuk absorbe edilen ve vücuttan kolay atılan bir vitamin. Kuşburnu, greyfurt, ananas, portakal, elma ve yeşil sebzeler, potasyum ve fosfat içeren besinleri bu burç mutlaka tüketmelidir. Koç burcunun uzak durması gereken gıdalar ise ağır ve yağlı olanlardır.
Boğa burcu nasıl beslenmeli? İştahlı bir yapıya sahip olan boğa burcu kişileri, kilo problemini sık sık yaşarlar. Vücutları su tutan Boğa’ların gerekli tuzu sodyum sülfattır. Bu, vücuttaki su miktarını dengede tutar. Dikkat etmeleri gereken başka bir konu ise tiroit salgılarıdır. Sağlık kontrollerinde mutlaka buna baktırmaları gereken Boğa’ların bu meseleyi atlamamaları gerekir. Boğa burcu ne tüketmeli? diye merak ediyorsanız, bu burcun ıspanak, deniz ürünleri, badem, üzüm, mısır, bamya, ananas gibi gıdalar tüketmesi gerekir. Patates cipsleri, tuzlu fıstık-fındık gibi besinler, boğaların vücutlarındaki E vitamini eksiltir. Dikkat etmenizde fayda var.
İkizler burcu nasıl beslenmeli? İkizler burcu öncelikle sağlıklı bir yaşam için uykusuna çok önem vermeli. Diğer önemli nokta ise; vücudunuz için gerekli maddelerden biri de potasyum klorürdür. Potasyum klorür, kanın sulanmasını sağlar ve pıhtılaşmayı önler. Bu madde ise en çok kereviz, yeşil fasulye, havuç ve portakal gibi gıdalarda bulunur. İkizler burcunun en büyük avantajı dasindirim sisteminin çok iyi çalışmasıdır. Ayrıca hareketli bir yapıya sahip olan İkizler burçları, kolay kolay kilo problem yaşamaz. İkizler burcunun uzak durması gerekenler ise mayalı yiyecekler ve sakatatlardır.
Yengeç burcu nasıl beslenmeli? Yengeç burcunun yöneticisi Ay’dır bildiğiniz üzere. Haritalarında Ay açıları bozuk olan kişilerin mide problemleri yaşadığı görülür. Kilo problemini en çok yaşayan burçlardan birinin Yengeç burcu olması tesadüf değil. Özellikle üzüntülü dönemlerinde çok fazla yemek yerler. Su içmekten pek hoşlanmayan yengeçlerin bol bol su tüketmeleri gerekir. Beslenme düzeni kadar düzenli spor yapmaktan da onlara iyi gelecek olan noktalardan. Salatalık, roka, yumurta sarısı ve çavdar gibi besinler yakın olmanız gerekenlerden. Yengeçlerin uzak durması gereken besinler ise kızartmalar.