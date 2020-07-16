Burçlar değişti mi? NASA'dan ilginç açıklama geldi
ASTROLOJİ dünyasının son haftalarda tartıştığı konu olan "burçlar değişti" iddiası ile ilgili NASA'dan ilginç bir açıklama geldi.
Dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkileyen koronavirüs ile uğraştığımız şu günlerde “burçlar değişti” iddiası yeniden gündeme geldi. NASA konu ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Peki burçların tarihi değişti mi? İşte detaylar...
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Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA’nın yayınladığı bir blog yazısına dayanıyor.
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"Eksenel devinim" olgusundan dolayı Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu belirtiliyor. Bu da burçları oluşturan takımyıldızlarının da hareket ettiği anlamına geliyor.
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Başka bir deyişle binlerce yıl önce hayatımıza giren burçlar söz konusu değişiklikten dolayı değişmiş durumda.
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