Burçin Orhon kızının videosuyla ilgili saygısız eleştirelere sitem etti...
'Bambi' lakaplı eski balerin ve dansçı Burçin Orhon, Kuşadası'nın Caferli Köyü'nde düzenlenen bir festival kapsamında dans gösterisi sunan kızı Zeynep Uygur'un videosunu paylaşmıştı. Orhon takipçilerinden gelen saygısız eleştirilere dayanamayarak sitem dolu bir paylaşımda bulundu.
Eski balerin ve dansçı Burçin Orhon ile tiyatrocu Süheyl Uygur’un kızı Zeynep Uygur da annesinin mesleğini seçti. Orhon'un sosyal medyasından videosunu paylaştığı Zeynep festivaldeki dansı beğeni topladı. Kızının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Orhon altına "İnsanın hoşuna gidiyor. Kızım diye demiyorum ama güzel dans ediyor" notunu düşmüştü.
Orhon’un paylaşımına bazı takipçileri gereksiz şekilde eleştiride bulunarak saygısız ithamlarda bulundu. Bunun üzerine Burçin Orhon, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak gelen eleştirilere sitem etti.
İşte Burçin Orhon'un sitem dolu o paylaşımı...
"Sevgili kara kalpli hakaretçiler, teşekkür ederim. Sayenizde yorumları okunan bir kaç kişiden biriyim. Yani yazdıklarınızla diğer takipçileri epey eğlendiriyorsunuz. Bana gelince, ben ne iltifatlara kendimi kaptırıp uçarım, ne de hakaretlere oturup üzülürüm. Neticede kimseyi tanımıyorum. Ancak şuna üzülüyorum. Ben ne yaptımda beni üzmek için uğraş veriyorsunuz? Etliye sütlüye karışmam. Sayfam kendi halinde vs. Nasıl oluyorda hiç dil uzatılmayacak konulara kadar yazabiliyorsunuz. Şu ana kadar herkesin insan yerine konma hakkı vardır diye adam yerine koyup cevap yazıyordum. Ama arfık kızlarım ve aileme dil uzatan herkesi siliyorum. Tabii başka fake hesap açıp bir yerden hortlarsınız. Beslenmeniz şart. Ama bundan sonra hiç birinizi adam yerine koymuyorum. Burası huzurlu bir sayfa. Benim takipçim bana yeter. İsterse 100 kişi kalsın. Üslupsuz yazanlara cevap vermiyorum. Yeter çirkinliğiniz."
2017 yılında mide by-pass'ı geçiren güzel, 106 kilodan 83 kiloya kadar düşmüştü. 2010 yılında kalbine pil taktıran Burçin Orhon, kalp pilini bu yaz değiştireceğini duyurmuştu.