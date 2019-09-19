Burçin Orhon kızının videosuyla ilgili saygısız eleştirelere sitem etti...

İşte Burçin Orhon'un sitem dolu o paylaşımı...

"Sevgili kara kalpli hakaretçiler, teşekkür ederim. Sayenizde yorumları okunan bir kaç kişiden biriyim. Yani yazdıklarınızla diğer takipçileri epey eğlendiriyorsunuz. Bana gelince, ben ne iltifatlara kendimi kaptırıp uçarım, ne de hakaretlere oturup üzülürüm. Neticede kimseyi tanımıyorum. Ancak şuna üzülüyorum. Ben ne yaptımda beni üzmek için uğraş veriyorsunuz? Etliye sütlüye karışmam. Sayfam kendi halinde vs. Nasıl oluyorda hiç dil uzatılmayacak konulara kadar yazabiliyorsunuz. Şu ana kadar herkesin insan yerine konma hakkı vardır diye adam yerine koyup cevap yazıyordum. Ama arfık kızlarım ve aileme dil uzatan herkesi siliyorum. Tabii başka fake hesap açıp bir yerden hortlarsınız. Beslenmeniz şart. Ama bundan sonra hiç birinizi adam yerine koymuyorum. Burası huzurlu bir sayfa. Benim takipçim bana yeter. İsterse 100 kişi kalsın. Üslupsuz yazanlara cevap vermiyorum. Yeter çirkinliğiniz."