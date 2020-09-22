Buraya gelen selfie çekmeden gitmiyor Nevşehir'de ilgi odağı otel

Özkul, “Selfie ismi bildiğiniz üzere uluslararası anlamda da aynı anlamı taşıyan bir kelime olduğu için herkese, her milletten her yaş grubuna hitap edebilmek için otelimizin ismini Selfie tercih ettik. Otelimiz bölge ile iç içe oluşu, hem nostaljiyi yansıtırken hem şık dokunuşlarla moderne de atıfta bulunmasıyla konsept olarak he köşesinde selfie çekebileceğiniz bir oteldir." dedi.