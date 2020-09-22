Buraya gelen selfie çekmeden gitmiyor Nevşehir'de ilgi odağı otel
TÜRKİYE'nin özçekim diyarı Kapadokya'da bulunan Selfie Otel'e konaklamaya gelen yerli ve yabancı turistler dekorların önünde o anı ölümsüzleştiriyor.
Merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Selfie Otel'in girişinde başlayan fotoğraf çekinme alanları otel içerisinde de adına uygun şekilde selfie çekinmek için hazırlanan dekorların olmasıyla adından söz ettiriyor. Otele ayak basan tatilciler telefona sarılıyor.
Yerli ve yabancı turistleri selfie çekinmeden otellerinden ayrılmadıklarını ifade eden Pazarlama Müdürü Kübra Özkul, Kapadokya’nın selfie diyarı olduğunu söyledi.
Özkul, “Selfie ismi bildiğiniz üzere uluslararası anlamda da aynı anlamı taşıyan bir kelime olduğu için herkese, her milletten her yaş grubuna hitap edebilmek için otelimizin ismini Selfie tercih ettik. Otelimiz bölge ile iç içe oluşu, hem nostaljiyi yansıtırken hem şık dokunuşlarla moderne de atıfta bulunmasıyla konsept olarak he köşesinde selfie çekebileceğiniz bir oteldir." dedi.
"Yediği yemekten tutun da gittiği yere kadar.."
Özkul, sözlerine şöyle devam etti: Yerli ve yabancı turistler selfie ile ilgili biliyorsunuz günümüzde herkes her yaşadığı anı selfie çekerek gününü ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Yediği yemekten tutun da gittiği yere kadar fotoğraf çekiyor."