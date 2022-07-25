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Buray kalbindeki maskeyi çıkarmış! Gizemli kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi!

Buray kalbindeki maskeyi çıkarmış! Gizemli kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi!

Aşk hayatıyla gündeme gelmekten sakınan isimlerden biri olan şarkıcı Buray Bebek'te gizemli kız arkadaşıyla yakalandı. Muhabirleri gören ikili ne yapacağını bilemeyerek sağa sola kaçıştı.

Buray kalbindeki maskeyi çıkarmış! Gizemli kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi!

Pop müziğinin sevilen isimlerinden olan 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Buray aşk hayatını karantinadan çıkarmış! Ünlü şarkıcı sarışın bir güzelle görüntülendi.

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Buray kalbindeki maskeyi çıkarmış! Gizemli kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi!

Uzun bir süredir hayatına kimseyi almayan Kıbrıslı sanatçı geçtiğimiz aralık ayında Bebek'te bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

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Buray kalbindeki maskeyi çıkarmış! Gizemli kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi!

2022 yılında aşk hayatının bir süre karantinada olacağını kalbindeki maskeyi çıkarmayarak turne ve konserlerine odaklanacağını dile getirmişti.

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Buray kalbindeki maskeyi çıkarmış! Gizemli kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi!

Birkaç ay önce de aidiyet duygusunun olmadığını, ailesi hariç kimseye bağlanamadığını söyleyen ünlü şarkıcı kimseyle duygusal bir bağ kurmak istemediğini de söylemişti.

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