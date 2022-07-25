Buray kalbindeki maskeyi çıkarmış! Gizemli kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi!
Aşk hayatıyla gündeme gelmekten sakınan isimlerden biri olan şarkıcı Buray Bebek'te gizemli kız arkadaşıyla yakalandı. Muhabirleri gören ikili ne yapacağını bilemeyerek sağa sola kaçıştı.
Pop müziğinin sevilen isimlerinden olan 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Buray aşk hayatını karantinadan çıkarmış! Ünlü şarkıcı sarışın bir güzelle görüntülendi.
Uzun bir süredir hayatına kimseyi almayan Kıbrıslı sanatçı geçtiğimiz aralık ayında Bebek'te bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.
2022 yılında aşk hayatının bir süre karantinada olacağını kalbindeki maskeyi çıkarmayarak turne ve konserlerine odaklanacağını dile getirmişti.
Birkaç ay önce de aidiyet duygusunun olmadığını, ailesi hariç kimseye bağlanamadığını söyleyen ünlü şarkıcı kimseyle duygusal bir bağ kurmak istemediğini de söylemişti.