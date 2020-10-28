Burası Pamukkale değil Giresun! Görenler hayran kaldı

Göletlerin arasında ise ziyaretçiler için yürüyüş yolları yapıldı. Mineralli suların aktığı alandaki yürüyüş yolları bir süre sonra beyaz rengi alırken, göller ise turkuaza büründü. Göksu travertenleri, projenin tamamlanmasının ardından ziyarete açılacak.