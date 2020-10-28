Burası Pamukkale değil Giresun! Görenler hayran kaldı
GİRSUN'un Dereli ilçesinde "Göksu Travertenleri Projesi" ile oluşturulan göletler, turkuaz ve beyaz renkleriyle mini Pamukkale'yi andırıyor.
İlçenin Pınarlar köyünde İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) destekli projede, Göksu travertenlerinin kaynak değeri korunarak teras şeklinde büyüklü küçüklü göletler oluşturuldu.
Göletlerin arasında ise ziyaretçiler için yürüyüş yolları yapıldı. Mineralli suların aktığı alandaki yürüyüş yolları bir süre sonra beyaz rengi alırken, göller ise turkuaza büründü. Göksu travertenleri, projenin tamamlanmasının ardından ziyarete açılacak.
Proje Koordinatörü ve İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erdem Kılavuz, mineralli suların yer aldığı bölgede oluşan travertenleri turizme kazandırmak amacıyla 2017'de proje başlattıklarını söyledi.
Özellikle travertenlerin bulunduğu bölgenin, mineral değerleri yüksek sulara sahip olduğuna dikkati çeken Kılavuz, projeyle bölgedeki turizm destinasyonunun zenginleştirilmesinin amaçlandığını belirtti.