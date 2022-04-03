Burak Yörük skandalı İETT şoförünü yumrukladı, dövdü, sövdü çekip gitti!

Ben Onu Çok Sevdim, Barak ve 4N1K gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Burak Yörük bugun gündeme yerleşti. Arkadaşı ile seyir halindeyken yolda İETT şoförü ile tartışan, daha sonra aracı durdurup İETT şoförüne saldıran yumruklayan Burak Yörük hakaretler ve küfürler de savurdu. İETT şoförünün şikayetçiyim demesine rağmen polisler tarafından aracına bindirilip gönderilen Burak Yörük merak konusu oldu.