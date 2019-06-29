Burak Yılmaz'dan 'Arda Turan göbekli' diyenler için olay paylaşım

D Maris Hotel'de ailesiyle ve sevdikleri yakın arkadaşlarıyla Marmaris'te tatil yapan Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Melih Mahmutoğlu ile birlikte oldukları fotoğrafı sosyal medya hesabınadn paylaşmıştı.