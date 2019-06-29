Burak Yılmaz'dan 'Arda Turan göbekli' diyenler için olay paylaşım
Burak Yılmaz, yakın arkadaşı Arda Turan'ın göbek yaptığını ve deneyimli oyuncuyla dalga geçenlere inat olay bir paylaşımda bulundu.
D Maris Hotel'de ailesiyle ve sevdikleri yakın arkadaşlarıyla Marmaris'te tatil yapan Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Melih Mahmutoğlu ile birlikte oldukları fotoğrafı sosyal medya hesabınadn paylaşmıştı.
Arda Turan; Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Volkan Demirel ile ayak tenisi oynarken çekilen videosunu Instagram'da paylaşmıştı. Bunun üzerine sosyal medyada esprili yorumlar havada uçuşmuştu.
"Arda'nın göbeği bağımsızlığını ilan etmiş."
- "Arda Turan'dan göbek şov."
-"O göbek anca Survivor'da erir."
- "Arda, göbek değil; bildiğin yazlığına balkon yapmış."
- "Günde çift idman bile yapsa o göbek erimez arkadaş…"
-"Karizması çizildi"
Yaşanan bu gelişmelerinden ardından Burak Yılmaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden Arda Turan'ın fotoğrafını paylaşıp; Fişek gibi yorumunu yaptı.