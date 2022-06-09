Burak Yılmaz, Arda Turan ve Berkay'ın davasında tanıklık yaptı: "Birisi ‘Silahımı getirin’ diye bir şey söyledi"

Mekan çok kalabalıktı. Aralarındaki tartışma anını görmedim. Arda'nın, Özlem Hanım'la diyaloğuna şahit olmadım. Arda ile Berkay arasında 2-3 saniyelik bir konuşma geçti. Uzak olduğum için konuştuklarını duyamadım.