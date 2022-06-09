Burak Yılmaz, Arda Turan ve Berkay'ın davasında tanıklık yaptı: "Birisi ‘Silahımı getirin’ diye bir şey söyledi"
Futbolcu Burak Yılmaz, Arda Turan ve Berkay Şahin davasında tanıklık yaptı. Yılmaz, magazin gündemine bomba gibi düşen olaya ilişkin, “Arbede bir anda oldu. Berkay’ın burnu kanadı, dışarı çıkardım. Birisi ‘Silahımı getirin’ diye bir şey söyledi" dedi. Bir süredir yurtdışında olduğu için ifadesi alınmayan Burak Yılmaz, "Özlem Hanım'la diyaloğuna şahit olmadım" dedi.
Futbolcu Arda Turan'ın, ünlü pop şarkıcısı Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla verilen beraat kararı istinafta bozulan Arda Turan'ın yeniden yargılandığı davada, ünlü futbolcu Burak Yılmaz tanıklık yaptı.
Yılmaz, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "Olay tarihinde bir mekanda eğleniyorduk. Hatırladığım kadarıyla bir arbede olayı oldu.
Berkay'a yardımcı oldum. Dışarı çıkardım.
Mekan çok kalabalıktı. Aralarındaki tartışma anını görmedim. Arda'nın, Özlem Hanım'la diyaloğuna şahit olmadım. Arda ile Berkay arasında 2-3 saniyelik bir konuşma geçti. Uzak olduğum için konuştuklarını duyamadım.