Burak Sergen'in durumu akıbetini belirleyecek Sadakatsiz'e bomba bir yeni oyuncu!
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisine yeni bir kadın oyuncu katıldı. Burak Sergen'in sağlık durumu ise yeni oyuncunun akıbetini belirleyecek.
Yabancı dizi Doctor Foster'dan uyarlama olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde de heyecan zirveye tırmanıyor. Derin'in tüm planları açığa çıkıyor ve Derin fena halde köşeye sıkışıyor. Sadakatsiz'de Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen'in hala koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olması nedeniyle ise senaryoda değişikliğe gidiliyor.
Sadakatsiz dizisi tam gaz yoluna devam etse de dizide Gözde Seda Altuner'in partneri Haluk karakterinin yer almaması oldukça büyük bir boşluk yarattı. Burak Sergen, koronavirüs yüzünden yoğun bakımda yattığı hastanede hala, tedavisi ise devam ediyor.
Burak Sergen'in setlere dönmesi zaman alacak olunca yapımcılar harekete geçti. Diziye yeni bir kan getirdiler.
Sadakatsiz'in yayımlanan yeni bölümünde sürpriz bozulmasa da haber dilden dile yayıldı.