Burak Sergen'in durumu akıbetini belirleyecek Sadakatsiz'e bomba bir yeni oyuncu!

Yabancı dizi Doctor Foster'dan uyarlama olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde de heyecan zirveye tırmanıyor. Derin'in tüm planları açığa çıkıyor ve Derin fena halde köşeye sıkışıyor. Sadakatsiz'de Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen'in hala koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olması nedeniyle ise senaryoda değişikliğe gidiliyor.