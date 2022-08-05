Burak Özçivit'te o kervana katıldı! Yeni tutkusu "Sende mi Burak" dedirtti
İkinci çocuk için gün sayan Burak Özçivit sosyal medya hesabından yeni tutkusunu paylaştı. Özçivit, Ege'de çekindiği fotoğraflara beğeni yağdı.
2017 yılında evlendiği Fahriye Evcen'le dillere destan bir aşk yaşayan, birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Burak Özçivit geçtiğimiz yıl aldığı teknesiyle Ege koylarında yeni tutkusuyla fotoğraf çekindi. Özçivit, verdiği pozları sosyal medya hesaplarından yoğun hayran kitlesiyle paylaştı.
Kuruluş Osman dizisinin çekimleri başlamadan yazın keyfini çıkaran Burak Özçivit, geçtiğimiz sene aldığı 5 milyon dolarlık teknesiyle Ege'nin koylarına açıldı.
Sezon stresini atmak için teknesi balık tutmaya çıkan Özçivit, dalış yaptığı esnadaki fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
Zirve yorum ve beğeni alan Özçivit'in hayranlarından bazıları ise ikinci çocuklarına hamile olan, koronavirüse yakalanan eşi Fahriye Evcen'in sağlık durumunu sordu.