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Burak Özçivit'te o kervana katıldı! Yeni tutkusu "Sende mi Burak" dedirtti

Burak Özçivit'te o kervana katıldı! Yeni tutkusu "Sende mi Burak" dedirtti

İkinci çocuk için gün sayan Burak Özçivit sosyal medya hesabından yeni tutkusunu paylaştı. Özçivit, Ege'de çekindiği fotoğraflara beğeni yağdı.

Burak Özçivit'te o kervana katıldı! Yeni tutkusu "Sende mi Burak" dedirtti

2017 yılında evlendiği Fahriye Evcen'le dillere destan bir aşk yaşayan, birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Burak Özçivit geçtiğimiz yıl aldığı teknesiyle Ege koylarında yeni tutkusuyla fotoğraf çekindi. Özçivit, verdiği pozları sosyal medya hesaplarından yoğun hayran kitlesiyle paylaştı.

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Burak Özçivit'te o kervana katıldı! Yeni tutkusu "Sende mi Burak" dedirtti

Kuruluş Osman dizisinin çekimleri başlamadan yazın keyfini çıkaran Burak Özçivit, geçtiğimiz sene aldığı 5 milyon dolarlık teknesiyle Ege'nin koylarına açıldı.

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Burak Özçivit'te o kervana katıldı! Yeni tutkusu "Sende mi Burak" dedirtti

Sezon stresini atmak için teknesi balık tutmaya çıkan Özçivit, dalış yaptığı esnadaki fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

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Burak Özçivit'te o kervana katıldı! Yeni tutkusu "Sende mi Burak" dedirtti

Zirve yorum ve beğeni alan Özçivit'in hayranlarından bazıları ise ikinci çocuklarına hamile olan, koronavirüse yakalanan eşi Fahriye Evcen'in sağlık durumunu sordu.

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