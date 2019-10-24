Burak Özçivit'li yeni fragman Kuruluş Osman dizisi Sen Anlat Karadeniz'in fişini çekti!
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde ATV'de yayınlanacak Kuruluş Osman dizisi, Sen Anlat Karadeniz'in final yapmasına neden oldu, Burak Özçivit'li yeni fragman geldi.
Geçtiğimiz sezon TRT 1 ekranlarında Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü üstlendiği Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisi, ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in sonunu getirdi.
İkinci tanıtım fragmanıyla Burak Özçivit hayranlarının ve Diriliş Ertuğrul hayranlarının heyecanla beklediği Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek paylaşım rekorları kırdı.
Kuruluş Osman dizisinin yakın zamanda başlayacak olması ise ATV'nin sevilen bir dizisi olan Sen Anlat Karadeniz'in sonunu getirdi.
3 sezondur ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi, final kararı alınca sosyal medyada Kuruluş Osman'ın çarşamba günü yayınlanacağı iddia edildi.