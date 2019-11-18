Burak Özçivit'in rol arkadaşları bakın kimler Kuruluş Osman kadrosu açıklandı
ATV'de 20 Kasım'da yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin kadrosu açıklandı, işte Burak Özçivit'in rol arkadaşları....
Herkesin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi, 20 Kasım akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici ile buluşmaya hazırlanırken Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman'ın kadrosunun sürpriz isimleri de açıklandı.
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Burak Özçivit’in Osman Bey karakteriyle başrolü üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ dizisinin oyuncu kadrosu usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getirirken, ilk bölümün ikinci tanıtımda bazı sürpriz isimlerin varlığıyla dikkat çekti.
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Diriliş Ertuğrul'da Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez Kuruluş Osman'da da yer alıyor.
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Kuruluş Osman'da Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandıracak.
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