Burak Özçivit'in rol arkadaşları bakın kimler Kuruluş Osman kadrosu açıklandı

Herkesin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi, 20 Kasım akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici ile buluşmaya hazırlanırken Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman'ın kadrosunun sürpriz isimleri de açıklandı.