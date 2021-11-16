Burak Özçivit'e 'set çalışanlarına küfür'den 4 yıl hapis istemi

Müştekilerin tanık olarak gösterdiği kişilerin olayı doğruladıkları anlatılan iddianamede, şüpheli Burak Özçivit'in tanık olarak gösterdiği kişilerin ise olayın yaşanmadıklarını söylediği vurgulandı. İddianamenin değerlendirme kısmında ise "Bahse konu olaya ilişkin karşılıklı tanık beyanları olduğu görülmekte ise tüm soruşturma evrakı birlikte değerlendirdiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphelinin hasıl olduğu" ifadeleri kullanıldı.