Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den aşı açıklaması bombaları patlattılar

Son olarak yeni yıl fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, uzun bir sürenin ardından alışveriş yaparken görüntülendi. Anne olmasıyla beraber oyunculuğa ara veren Evcen, hem oğulları Karan'a dair hem de oyunculuğa yeniden dönüp dönmeyeceğine dair açıklamalar yaptı. Fakat ikilinin en merak edilen açıklamaları aşıya dairdi.