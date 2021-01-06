Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den aşı açıklaması bombaları patlattılar
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. İkilinin aşı açıklamaları dikkat çekti.
Son olarak yeni yıl fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, uzun bir sürenin ardından alışveriş yaparken görüntülendi. Anne olmasıyla beraber oyunculuğa ara veren Evcen, hem oğulları Karan'a dair hem de oyunculuğa yeniden dönüp dönmeyeceğine dair açıklamalar yaptı. Fakat ikilinin en merak edilen açıklamaları aşıya dairdi.
İlk olarak Fahriye Evcen, "Nazardan korktuğunuz için mi Karan'ı yanınıza almadınız?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Hiç öyle korkumuz falan yok, ayrıca öyle çıkabilecek bir ortamda da yok. Onu korumak adına fazla çıkaramıyoruz."
Evcen, "Setlere ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi:
"Şu an oğlumla ilgileniyorum. Doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır. Şu an netleşen proje yok. Bugün de uzun bir aradan sonra ilk defa alışveriş için dışarı çıktık.''
''Net bir şey yok ama planım var. Çocukla nasıl olacak göreceğiz. Artık yavaş yavaş onu da alıştırarak olacak herhalde."