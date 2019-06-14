Burak Özçivit hastane katı kapattırmıştı! Tatil için Fahriye ve Burak çifti 'yok artık' dedirtti

13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, gözlerden uzak olmaya yaz tatilinde de devam edecek. Ünlü çift, bir ay sonra Marmaris'e gitmeye hazırlanıyor. Özçivit, tatil için Marmaris'te bulunan 7 odalı bir butik oteli 10 günlüğüne kapattı.