Burak Özçivit hastane katı kapattırmıştı! Tatil için Fahriye ve Burak çifti 'yok artık' dedirtti
Yakın zamanda oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, yaz tatili için Marmaris'i tercih etti. Özçivit, gözlerden uzak olmak için butik otel kapattırdı.
13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, gözlerden uzak olmaya yaz tatilinde de devam edecek. Ünlü çift, bir ay sonra Marmaris'e gitmeye hazırlanıyor. Özçivit, tatil için Marmaris'te bulunan 7 odalı bir butik oteli 10 günlüğüne kapattı.
Burak Özçivit, Karan bebeğin doğumu sırasında da hastane katını kapatarak kesenin ağzını açmıştı. Yaz tatili için de butik oteli kapattıran Özçivit çiftine, seyahatlerinde Evcen’in annesi eşlik edecek.
Öte yandan, Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından yeni sezonda Diriliş Osman olarak ekranlara gelecek dizide yer alacak olan Burak Özçivit, yeni dizisi için imajını değiştirdi.
Birçok takipçisi tarafından yakışmadığı iddia edilen uzun saçlarını kesen Özçivit, yeni haliyle takipçilerinin büyük beğenisini kazanmıştı.