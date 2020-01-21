Burak Özçivit Fahriye Evcen iddialara pozlarıyla yanıt verdi takipçiler destek çıktı

Burak Özçivit'e gazetecilerin eşi Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştığı sorulması üzerine Özçivit, ''Şimdi burada eşimi ve oğlumu konuşmayalım.'' demişti. ''Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?'' sorusuna ise ''Benim acelem yok, zamanı gelince Karan’ı paylaşırım" sözleriyle yanıt vermişti.