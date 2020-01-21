Burak Özçivit Fahriye Evcen iddialara pozlarıyla yanıt verdi takipçiler destek çıktı
Burak Özçivit'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların Fahriye Evcen'i kızdırdığı iddia edilmişti. İkili o iddialara fotoğrafla yanıt verdi.
Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile fotoğraf paylaşmasının ardından Burak Özçivit'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaların Evcen'i kızdırdığı iddia edilmişti. İkili, bu iddialara sosyal medya hesapları Instagram'dan fotoğraf paylaşarak cevap verdi.
Burak Özçivit'e gazetecilerin eşi Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştığı sorulması üzerine Özçivit, ''Şimdi burada eşimi ve oğlumu konuşmayalım.'' demişti. ''Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?'' sorusuna ise ''Benim acelem yok, zamanı gelince Karan’ı paylaşırım" sözleriyle yanıt vermişti.
Burak Özçivit'in bu açıklamalarının ardından Fahriye Evcen'in sinirlendiği iddia edilmiş. Özçivit'in sözlerinin Evcen'e gönderme olduğu düşünülmüştü.
İkiliden Burak Özçivit, ortaya atılan bu iddiaların ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan beraber fotoğraf paylaşarak yanıt verdi. Ünlü çiftin fotoğrafına yorum yapan takipçileri de ikiliye destek verdi.