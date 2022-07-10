Burak Özçivit eşiyle bayram paylaşımı yaptı saçlarını görenler şok oldu! "Saçlar alev almış"
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne abba olacaklarını açıklayan Burak Özçivit ve Fahriye evcen çifti Bodrum'a tatil yapmaya gittiler. Tatilin tadını çıkartan ikiliden Burak Özçivit yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.
ATV ekranlarının reyting rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündem oldu.
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin çekimleri sırasında aşk yaşamaya başlamışlardı.
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2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ikili 2019'da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almışlardı.
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Özçivit ailesi ikinci kez anne baba olma heyecanını tadacaklarını geçtiğimiz hafta magazin dünyasına açıkladılar.
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