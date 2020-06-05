Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'in doğum gününde yaptı Karan'lı sürpriz

Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in bu sürprizini de Insttagram hesabının hikayeler kısmından paylaşarak aşkını yeniden eşine ilan etti ve teşekkürünü bu yolla yaptı. Evcen, Özçivit'in sürprizinin üzerine ingilizce olarak yazdığı not ile çok sevdiğini ifade etti.