Burak Deniz'in yeni partneri Su Burcu Yazgı Coşkun'a tepki yağdı

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan ve şu an henüz 18 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun, son zamanların parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Oyuncu kariyerinde "Aşk Yeniden" ve "Bizim Hikaye" gibi dizilerde rol aldıktan sonra genç yaşına rağmen büyük bir teklifle karşı karşıya kaldı. Başrol teklifi alan Su Burcu Yazgı Coşkun'un, Burak Deniz'in başrolünde olduğu "Şehrazad" dizisinde yer alması bekleniyor. Ancak, aralarındaki 15 yaş farkı sosyal medyada tartışmalara neden oldu.