Burak Deniz'in yeni partneri Su Burcu Yazgı Coşkun'a tepki yağdı
Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde "Aşk Yeniden" ve "Bizim Hikaye" gibi dizilerde rol aldıktan sonra ilk başrol teklifini, 33 yaşındaki oyuncu Burak Deniz ile birlikte "Şehrazad" dizisi için alan 18 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un Deniz'le arasındaki 15 yaş farkı eleştirilere neden oldu.
Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde "Aşk Yeniden" ve "Bizim Hikaye" gibi dizilerde rol aldıktan sonra ilk başrol teklifini, 33 yaşındaki oyuncu Burak Deniz ile birlikte "Şehrazad" dizisi için alan 18 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un Deniz'le arasındaki 15 yaş farkı eleştirilere neden oldu. Sosyal medya takipçileri, Coşkun’un birkaç yıl önceki fotoğraflarıyla Burak Deniz’in o dönemki kareleri yan yana konarak oynayacakları karakterlerin aşk yaşamasını tuhaf karşıladılar.
Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan ve şu an henüz 18 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun, son zamanların parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Oyuncu kariyerinde "Aşk Yeniden" ve "Bizim Hikaye" gibi dizilerde rol aldıktan sonra genç yaşına rağmen büyük bir teklifle karşı karşıya kaldı. Başrol teklifi alan Su Burcu Yazgı Coşkun'un, Burak Deniz'in başrolünde olduğu "Şehrazad" dizisinde yer alması bekleniyor. Ancak, aralarındaki 15 yaş farkı sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Coşkun, yeni dizisi ve partneri Burak Deniz hakkında ilk kez konuştuğunda, "Burak Deniz ile birlikte senaryoyu paylaşacağız.
Oyunculuğunu çok beğendiğim birisi. Senaryoyu okuduğumda çok etkilenmiştim, heyecanla bekliyorum. Hayırlısı olsun." şeklinde açıklama yaptı.