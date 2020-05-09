Burak Deniz arabasıyla motorcuya çarptı alkollü olduğu iddia edildi
Son olarak FOX TV ekranlarında Hazal Kaya ile beraber rol alan Burak Deniz, arabasıyla zincirleme kazaya neden oldu. Alkollü olduğu iddia edilen oyuncunun ehliyetine el konuldu.
Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz gibi başarılı dizilerde başrol oynayan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz gün kaza yaptı.
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Seyir halinde olan Burak Deniz, tümseği geçerken önündeki motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yaşanmadı. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
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Emniyet güçlerinin yaptığı tetkiklerin ardından Burak Deniz'in ehliyetine el konuldu. Kaza sonrası açıklama yapan Burak Deniz ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
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Peki, Burak Deniz kimdir?
17 Şubat 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen İzmit’lidir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü mezunudur.
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