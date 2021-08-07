Burak Akkul'dan Şahan Gökbakar'a: Recep İvedik filmi için soktuğum tüm laflar bana girsin!
KANAL 7 Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a özür mahiyetinde paylaştığı bir tweet ile sosyal medyayı salladı. Marmaris yangınını sık sık canlı yayınlayan Gökbakar'a 'Sana soktuğum laflar bana girsin' dedi.
MARMARİS yangınında Instagram hesabından sık sık canlı yayın açarak alevlerin boyutunu gösteren ve yetkililerden yardım talebinde bulunarak bölgedeki yangının söndürülmesinde önemli bir katkı sunan komedyen Şahan Gökbakar'a, gezi programı sunucusu Burak Akkul'dan olay tweet...
Akkul, sosyal medya hesabından yangınla ilgili paylaşımlar yaparken, Marmaris yangınında sosyal medyasında sık sık bilgilendirme paylaşımları yapan Şahan Gökabakar'a çok konuşulacak bir mesaj verdi.
"Laf soktuğum Recep İvedik filmlerindeki bütün laflar, bana girsin"
Akkul, Şahan Gökbakar'ı etiketleyerek paylaştığı tweet'inde "Laf soktuğum Recep İvedik filmlerindeki bütün laflar, bana girsin. Aklına, çabana, cesaretine sağlık, helal sana @sgokbakar kardeşim!" dedi.
Paylaşımının çok rağbet görmesinin ardından Akkul, "100.000 fav ne arkadaş! Bu gurur hepimizin Şahan" diye paylaşım yaptı.