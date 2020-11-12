Bunu yapmayan tek ABD Başkanı Trump'tı! Biden Major'u da yanında getiriyor

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta köpekleri Major ve Champ ile Beyaz Saray'a gidecek. Joe Biden ve Jill Biden'ın 2018'de sahiplendiği Major ise barınakta geçen yıllarından sonra önce Biden'ların evine şimdi de Beyaz Saray'a yerleşen ilk köpek olacak.