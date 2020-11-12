Bunu yapmayan tek ABD Başkanı Trump'tı! Biden Major'u da yanında getiriyor
ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a gidecek. Biden ve ailesi bir ilki de gerçekleştirecek.
Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta köpekleri Major ve Champ ile Beyaz Saray'a gidecek. Joe Biden ve Jill Biden'ın 2018'de sahiplendiği Major ise barınakta geçen yıllarından sonra önce Biden'ların evine şimdi de Beyaz Saray'a yerleşen ilk köpek olacak.
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Joe ve Jill Biden çiftinin Champ ve Major isimli iki köpekleri var. Champ, 2008 yılında Biden ailesine katılmıştı.
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Trump, 120 yılın ardından ABD Başkanları arasında köpek beslemeyen tek lider olarak biliniyordu.
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Major ise 2018 yılında bir barınaktan Biden'ların evine yerleşmişti. Major şimdi Biden ailesiyle birlikte Beyaz Saray'a yerleşerek, barınaktan Beyaz Saray'a giden ilk köpek olacak.
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