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Bunu yapan sürücüler yandı! Hem 32 bin lira para cezası hem de 5 yıl hapis

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Bunu yapan sürücüler yandı! Hem 32 bin lira para cezası hem de 5 yıl hapis

İçişleri Bakanlığından araç sahiplerine dikkat çeken bir uyarı geldi. Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere 2 bin lira 170 lira ceza kesilecek. Öte yandan sahte plaka kullananlara ise hem 32 bin lira ceza kesileceği hem de 5 yıl hapis cezası verileceği vurgulandı.

Bunu yapan sürücüler yandı! Hem 32 bin lira para cezası hem de 5 yıl hapis

İçişleri Bakanlığı trafikle ilgili yayınladığı son mesajında araç sahiplerini uyardı. 1 Ocak 2024 ve sonrası tescil edilen araçlarla ilgili yeni yönetmeliğin hatırlatıldığı açıklamada plakadaki usulsüzlüklerle ilgili verilecek cezalar da duyuruldu.

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Bunu yapan sürücüler yandı! Hem 32 bin lira para cezası hem de 5 yıl hapis

İçişleri Bakanlığı, Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini bildirdi.

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Bunu yapan sürücüler yandı! Hem 32 bin lira para cezası hem de 5 yıl hapis

YENİ TESCİL EDİLEN ARAÇLAR

İçişleri Bakanlığı trafikle ilgili yayınladığı son mesajında araç sahiplerini uyardı. 1 Ocak 2024 ve sonrası tescil edilen araçlarla ilgili yeni yönetmeliğin hatırlatıldığı açıklamada plakadaki usulsüzlüklerle ilgili verilecek cezalar da duyuruldu.

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Bunu yapan sürücüler yandı! Hem 32 bin lira para cezası hem de 5 yıl hapis

"DERHAL MÜDAHALE EDİLECEK"

Sahte veya APP kullanılması durumunda, derhal bu plakaların çıkartılması ve devletin belirlediği standartlara uygun plakaların kullanılmaya başlanması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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