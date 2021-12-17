Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'ye akın etti! Fiyatlar yüzde 50 arttı: Sıkıntılı geçecek gibi duruyor
EDİRNE'de, Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının emlak alanına yatırım yapmasından dolayı konut satışları geçen yıla göre yüzde 50 arttı.
Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, Bulgar ve Yunanların emlak alanına yatırımlar yaptığını dile getirerek, geçen yıla göre satışların yüzde 50 oranında arttığını ifade etti.
2021 yılının pandemiden dolayı sıkıntılı geçtiğini söyleyen Çeker, kur farklarından dolayı Yunan ve Bulgarların Trakya’dan konut ve arsa satın aldığını belirtti.
Çeker, “2021 yılı pandemi dolayısıyla sıkıntılı geçti. Kış aylarında kiralık yerler pek hareketli olmaz. Onların da fiyatları uygun değil. 1+1 evlerin fiyatlarının en düşüğü bin 300 liradan başlıyor." dedi.
Çeker "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz kendi mesleğimiz için söylüyorum, arsalarda olsun, arazilerde olsun dolara endeksi gibi gitmeye başladı. " şeklinde konuştu.